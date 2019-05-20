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Звезда "Дома-2" раскрыла секретные техники заработка

Рита Керн. Фото: instagram.com/mrs.ritakern
Пышногрудая красотка учит финансовым трюкам

Бывшая участница телестройки Маргарита Керн поделилась с подписчиками своими секретами, которые помогают ей привлекать больше денег. Девушка признается, что некоторые из этих ритуалов приносят эффект очень быстро.

"Расскажу вам секретные техники для привлечения денег. Выглядываем в окошко и кричим громко "Денежка, домой" и так каждый день. Очень действенный ритуал, все сразу детство вспоминают)",

– подписала звезда откровенное фото.

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Публикация от Рита Керн (@mrs.ritakern)

Еще одна техника, описанная Керн, называется "Волшебная девятка". Ей суть в том, что нужно проговорить фразу "кодирую себя на деньги срочно" и написать на левом запястье цифру 9. Другой метод заключается в мытье пола или посуды со словами "пол намываю – деньги привлекаю".

Для последнего способа понадобится горшочек, в который нужно положить монеты и купюры, а сверху засыпать манной крупой – она должна приманить деньги. Емкость необходимо поставить на солнечный подоконник и приговаривать: "Горшочек – вари!"

Пользователи поблагодарили Риту Керн за советы, но считают, что сама она привлекает деньги внушительным бюстом.

"Ваш секрет привлечения денег всем понятен. И дело вовсе не в "Волшебной девятке", "Ох, если бы это помогло)", "А мужа так можно найти?"

– прокомментировали подписчики.

Ранее в Сети появился откровенный снимок ведущей "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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