Звезда "Дома-2" раскрыла секретные техники заработка

Пышногрудая красотка учит финансовым трюкам

Бывшая участница телестройки Маргарита Керн поделилась с подписчиками своими секретами, которые помогают ей привлекать больше денег. Девушка признается, что некоторые из этих ритуалов приносят эффект очень быстро.

"Расскажу вам секретные техники для привлечения денег. Выглядываем в окошко и кричим громко "Денежка, домой" и так каждый день. Очень действенный ритуал, все сразу детство вспоминают)",

– подписала звезда откровенное фото.

Еще одна техника, описанная Керн, называется "Волшебная девятка". Ей суть в том, что нужно проговорить фразу "кодирую себя на деньги срочно" и написать на левом запястье цифру 9. Другой метод заключается в мытье пола или посуды со словами "пол намываю – деньги привлекаю".

Для последнего способа понадобится горшочек, в который нужно положить монеты и купюры, а сверху засыпать манной крупой – она должна приманить деньги. Емкость необходимо поставить на солнечный подоконник и приговаривать: "Горшочек – вари!"

Пользователи поблагодарили Риту Керн за советы, но считают, что сама она привлекает деньги внушительным бюстом.

"Ваш секрет привлечения денег всем понятен. И дело вовсе не в "Волшебной девятке", "Ох, если бы это помогло)", "А мужа так можно найти?"

– прокомментировали подписчики.

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