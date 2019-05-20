"Просто девочка": Пугачева удивила мини-юбкой

Внешний вид знаменитости вызвал восторг у фанатов

Алла Пугачева всегда находится под пристальным вниманием поклонников, на этот раз артистку застали в одном из загородных ресторанов. Певица с радостью сфотографировалась со всеми желающими, а попавшие в Сеть снимки привели пользователей в восторг.

На всех снимках Примадонна выглядит очень бодрой и помолодевшей, а из одежды выбрала короткую юбку, свитер, открывающий плечи и белые сапоги на каблуке. Комментаторы не смогли удержаться от комплиментов.

"Красотка", "Наша бомбическая Аллочка!", "Вот просто девочка", "Аллочка суперская в сапогах. Кто даст ей ее возраст? Никто!", "Все круто, молодеете с годами", "Умная, талантливая, всегда великолепная Алла Борисовна", "Вы молоды и прекрасны", "Неповторимая красотка",

– прокомментировали пост пользователи.

Нашлись и те, кто считает, что внешний вид Пугачевой оставляет желать лучшего, кто-то и вовсе намекнул звезде на место на кладбище.

"Алла Борисовна, Вам ставят прогулы уже на Ваганьковском", "Старое мочало, ни души, ни голоса",

– написали злопыхатели.

Ранее в Сети появилось секретное видео с молодой Аллой Пугачевой.