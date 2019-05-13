"Ах, шалунья": Семенович показала декольте

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Анна Семенович поделилась с подписчиками сексуальным снимком, обнажающим ее внушительный бюст.
"Мне хочется смотреть в глаза людей и видеть в них счастье. Всем счастливого дня",
– подписала фото знаменитость.
Поклонники бывшей "Блестящей" всячески похвалили ее за привлекательный внешний вид, но отметили, что всегда в первую очередь обращают внимание на ее пышную грудь.
"Анечка, вы просто супер! Такой пронзительный взгляд...", "Вы красивее Мэрилин Монро в 100 раз", "Анечка, вы сногсшибательны! Фотка классная, бомбическая!", "Ты смотришь в глаза, мы на грудь", "Глядя на Вас, до глаз доходишь в последнюю очередь!", "Ах ты Шалунья",
– написали пользователи.
Под сексуальной фотографией нет негативных комментариев, что большая редкость для аккаунта Анны Семенович. Обычно подписчики критикуют ее за обилие обнаженных кадров и лишние килограммы.
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