"Элегантная сексуальность": Боня соблазнила нарядом

Теледива в платье с декольте рассказала о последней ночи

Виктория Боня побывала на Каннском фестивале. Вернувшись домой, в Монако, она выложила в Instagram свежие фото из отеля, в котором останавливалась на несколько дней. Фанатам понравилось, как выглядит красотка.

В кадрах ведущая одета в бархатное платье. Наряд скромен, но не лишен откровенности – с глубоким декольте и кокетливым вырезом, оголяющим ноги, – а сверху накинут пиджак. Образ довершили красные босоножки и небольшая сумочка на цепочке.

"Последняя ночь в Каннах", – сообщила под снимками Виктория.

Равнодушных в соцсети не было. Подписчики отметили, что Боне очень идет такой стиль и восхитились:

"Элегантная сексуальность, сдержанность!", "Вы шикарно выглядите", "Наравне с Джоли, Моникой и Портман", "Виктория, почаще носите такие платья","Благородно и просто", "Очень нравится", "Какая же Виктория классная. Сколько энергии даже через фото", "Высший пилотаж", "Ох, вот этот образ... прям шик шикарный! Виктория, Вы божественны", "Ты такая милая!", "Великолепно выглядишь! Стиль шик!", "Женственно", "Вы, Виктория идеальная! С безупречным вкусом!", "Вы просто божественная", "Королева", "Выглядите очень презентабельно", "Блестяще! Роковая красавица".

Кто-то сожалел, "почему у такой шикарной, умной, красивой и безумно сексуальной девушки нет мужчины".

Российская теле– и радиоведущая, актриса, модель, участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня была гражданской женой сына ирландского миллионера Александра Смерфита. Два года назад звезда рассталась с неофициальным супругом, и растит их дочь сама.

Ранее поклонников удивило фото, на котором теледива позировала в белом платье. Ее даже заподозрили в скором замужестве. До этого в соцсети рассекретили воздыхателя красотки.

Ранее красотка неоднократно показывалась в более провокациноном виде. Она то прогуливалась по берегу моря в сарафане, обнажающем спину, ноги и грудь, то засветилась в длинных платьях с чересчур открытой спиной, то блеснула эффектным бюстом в топе, то выставила прелести напоказ, то сексуально прилегла на лестницу.