Изнывавшая от боли Боня оголилась

Ведущая "Дома-2" умчалась из Белорусии в ОАЭ

Виктория Бона прошла нелегкую процедуру и буквально сразу засветилась в Дубае. Причем на фотосессии, помещенной в соцсети, красотка показалась в длинных платьях с полностью открытой спиной, на боли в которой не так давно жаловалась.

"Welcome to Festival of sale in Dubai – 30% for all dresses from my collection (Добро пожаловать на Фестиваль распродаж в Дубае – 30% на все платья из моей коллекции)",

сообщила под снимком Виктория Боня. И спросила у фанаток, какое платье им нравится больше.

В соцсети мгновенно отреагировали на кадр. Одни восхищались и нарядами, и видом теледивы:

"Няма такая", "Вы такая женственная и изящная. Каждое платье вау!", "Невероятно красивая женшина", "Идеальна", "Потрясающе изысканно и красиво", "Шикарно", "Великолепная, потрясающая и всегда прекрасная", "Просто космос! Приятно листать фотографии, все очень красиво – и тело и лицо!", "Как принцесса", "Роскошно" ,"Фотографии действительно потрясные".

"Куда смотрят мужчины", – удивилась некая дама. Представители сильного пола отреагировали с чувством. "Как я хочу дружить с тобой", "Вы, Виктория, сексуальная девушка", – не сдержали они эмоций.

Виктория Боня нередко ездит по разным странам и городам. На днях звезда, которая трепетно относится к своему здоровью и регулярно проходит профилактические осмотры, побывала в Минске у проверенного специалиста, к которому обратилась за помощью.

"Приехала лечить спину... в сторис подробности, только сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных! !",

– писала накануне звезда "Дома-2", выложив несколько роликов, которые позже убрала. На них – теледива и профессиональный остеопат со специальным молотком в руках.

Одетая Виктория, крепко стоя ногами на полу, лежала на животе. А лекарь, прикладывая на спину телеведущей специальный брусок, наносил сильные короткие удары по позвоночнику красотки. После каждого прикосновения молотка тело Бони подпрыгивало. Процедура длилась пару секунд.

На вопрос от подписчиков, как модель это выдержала, она не ответила. Однако, похоже, испытание помогло – спина Бони выглядит довольно неплохо, да и специалист, видимо, доволен...