Политологи раскрыли возможное решение Путина по отставке Кадырова

Эксперты оценили итоги визита чиновника в столицу

Встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в Кремле после его просьбе об отставке раскрыла, какое решение президент принял по кадровому вопросу. Судя по сказанной лидером речи, ухода главы Чечни ждать не стоит, считает политолог Павел Данилин.

По его мнению, приезд Кадырова в Москву был необходим, чтобы развеять слухи о желании убрать его с должности. Дополнительно эта встреча была приурочена к 20-летней годовщине со дня смерти Ахмата Кадырова.

"Эта встреча нужна была для того, чтобы убрать непонятные слухи, связанные с немного неуклюжим заявлением Рамзана Ахматовича", – уверен эксперт.

Вместе с этим политолог Сергей Поляков напомнил, что в последнее время вокруг главы Чечни ходят самые разнообразные слухи. В одних источники говорят о его тяжелой болезни, в других – о подготовке к назначению Кадырова на должность федерального уровня.

Напомним, ранее Кадыров рассказал, что неоднократно обращался к Владимиру Путину с просьбой отстранить его от должности, однако президент отказывается от кадровых перестановок в регионе. Позже он пояснил, что многие не поняли его слов: он отметил, что может только просить, а окончательный вердикт за Путиным.