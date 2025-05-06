Кадыров рассказал о просьбах освободить его от должности главы Чечни

Политик захотел отправиться в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу слухов о его возможной скорой отставке. По его словам, до него доходили эти новости, но в действительности ситуация складывается несколько иначе, чем говорят различные источники – он сам просит отправить его в отставку. Такое заявление чиновник сделал в беседе с журналистами "Чечня сегодня".

"Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", – сказал Кадыров.

По сообщению СМИ, он уже отправил официальное письмо на имя российского президента с просьбой об отставке.

Также он сообщил, что некоторое время назад Владимир Путин дал ему важный совет, которым он пользуется по сей день. Глава России утверждал, что если человек ощущает внутреннюю злость, то лучший выход из ситуации – просто лечь спать. До сих пор Кадыров так и делает, это помогает ему и в работе, и в жизни.

Ранее в Сети появлялись сведения, что в Чеченской Республике продумывают сценарии замены власти. При этом некоторые источники утверждали, что в действительности речи о замене Кадырова не идет: он будет руководить регионом до последнего, и никто не будет просить его подать в отставку.

До этого поговаривали, что глава Чечни страдает от тяжелой болезни, из-за которой ему сложно выполнять должностные обязанности. Однако политик эти домыслы отвергал, демонстрируя публике свою высокую физическую подготовку.