Кадыров показал, как проходит его спортивная тренировка

Политик продемонстрировал свою физическую подготовку

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, на котором показал свою спортивную тренировку в зале. Он демонстрировал жим штанги лежа, отжимания на тренажере и несколько боевых приемов на своих товарищах. Публикация появилась на его странице в соцсетях.

Кадыров отметил, что спортивные занятия улучшают тело и настроение, а в вечернее время – это еще отличный способ "расслабиться и зарядиться энергией".

"Помните, забота о здоровье – это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху, как в спорте, так и в жизни", – сказано в сообщении.

Такая публикация появилась на странице главы Чечни после новых слухов о якобы наличии у него смертельной болезни. Оппозиционные СМИ написали, будто бы последние четыре года Кадыров страдает от некроза поджелудочной железы, и его состояние только ухудшается.

Официальные чеченские власти информацию о нездоровье Размзана Ахматовича опровергают.

В прошлом году информация о том, что Кадыров страдает от серьезной болезни, появилась из украинских источников. После было заявлено, что его пришлось вводить в состояние комы и везти на лечение в Москву.

Вскоре глава Чечни, комментируя слухи, опубликовал видео с прогулки и призвал всех отличать правду от фейков.