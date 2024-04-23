Кадыров показал, как проходит его спортивная тренировка

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, на котором показал свою спортивную тренировку в зале. Он демонстрировал жим штанги лежа, отжимания на тренажере и несколько боевых приемов на своих товарищах. Публикация появилась на его странице в соцсетях.
Кадыров отметил, что спортивные занятия улучшают тело и настроение, а в вечернее время – это еще отличный способ "расслабиться и зарядиться энергией".
"Помните, забота о здоровье – это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху, как в спорте, так и в жизни", – сказано в сообщении.
Такая публикация появилась на странице главы Чечни после новых слухов о якобы наличии у него смертельной болезни. Оппозиционные СМИ написали, будто бы последние четыре года Кадыров страдает от некроза поджелудочной железы, и его состояние только ухудшается.
Официальные чеченские власти информацию о нездоровье Размзана Ахматовича опровергают.
В прошлом году информация о том, что Кадыров страдает от серьезной болезни, появилась из украинских источников. После было заявлено, что его пришлось вводить в состояние комы и везти на лечение в Москву.
Вскоре глава Чечни, комментируя слухи, опубликовал видео с прогулки и призвал всех отличать правду от фейков.
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