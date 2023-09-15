Кадыров в коме: украинцы выдали новую "сенсацию"

Кадыров в коме: украинцы выдали новую "сенсацию"
Фото: RKadyrov_95
В Киеве пытаются поднять боевой дух армии

В Главном управлении разведки Украины утверждают, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров находится в коме. Такое заявление сделал представитель ведомства Андрей Юсов в беседе с украинскими журналистами. 

По его словам, у Кадырова обострились старые болезни, из-за которых якобы состояние чиновника стало тяжелым. 

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении", – пытается он убедить в правдивости информации.

Украинцы выдали новую "сенсацию" после того, как 12 сентября на канале Рамзана Кадырова в Telegram было опубликовано видео с участием политика. На нем он рассказал о встрече с Магомедом Даудовым. Подтверждения сведений, что у главы Чечни имеются проблемы со здоровьем нет.

Украинская сторона в последнее время активно муссирует слухи по поводу болезни Рамзана Кадырова. Эксперты подозревают, что так они отвлекают внимание от проблем с контранступлением, пытаясь поднять боевой дух бойцов. Известно, что глава Чечни и чеченские бойцы сыграли важную роль в российском наступлении в зоне СВО. 

Ранее на Украине заявляли, что в результате тяжелого ранения погиб соратник Кадырова. Однако эта информация подтверждения не нашла.

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