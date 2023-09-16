Русские бойцы обратили в бегство штурмовиков ВСУ у Работино

Русские бойцы обратили в бегство штурмовиков ВСУ у Работино
Фото: www.unsplash.com
Бои в горячей точке продолжаются

Небольшое село Работино приковало к себе внимание всего мира. Сейчас там идут ожесточенные боестолкновения между российскими военными и украинским противником. Недавно стало известно об очередном успехе наших бойцов.

Военным Армии Российской Федерации удалось обратить в бегство штурмовиков противника. Такой информацией с общественностью поделился представитель запорожской администрации Владимир Рогов.

Руководитель местных общественников рассказал о попытке удара со стороны украинского противника.

"Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами, они понесли потери и сбежали.

В итоге по украинским боевикам отлично отработали наши артиллеристы. Вооруженные силы украинского государства понесли серьезные потери, были уничтожены десятки боевиков.

К слову, ранее стало известно об одной фразе главы России Владимира Путина по поводу Украины, которая привела в восторг бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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