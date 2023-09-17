Судьба Зеленского решена: ждать ли ликвидации главы Украины

Судьба Зеленского решена: ждать ли ликвидации главы Украины
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент успел крепко занять свой пост

В последнее время ходят настойчивые слухи, что Владимира Зеленского ликвидируют свои же союзники. Это могут сделать как США за ненадобностью, так и соперники за власть.Однако политолог Андрей Суздальцев призывает не воспринимать подобные заявления серьезно, ведь судьба президента Украины давно предрешена.

"Это глупости, выдумки не очень компетентных людей. Зеленскому ничего на Украине не угрожает", – отметил он в беседе с "Пятым каналом".

Эксперт напомнил, о физической и политической безопасности Зеленский уже успел позаботиться: свою семью он вывез, оппоненты находятся в тюрьме, а для Украины он стал главным добытчиком денег и военных контрактов. Поэтому вряд ли кто-то решится избавиться от главной "золотой антилопы" в стране.

Для американцев он тоже имеет важное значение, поскольку обладает статусом легитимного президента. 

Ранее актриса Эвелина Бледанс раскрыла секрет Зеленского.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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