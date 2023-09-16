Артистка объяснила поведение бывшего комика

Благодаря конфликту, который развернулся на территории многострадальной Украины, нынешний ее руководитель Владимир Зеленский обрел мировую славу. Однако многие наши звезды помнят время, когда пан Зеленский был всего лишь юмористический артистом. Нелицеприятный секрет экс-лицедея раскрыла знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс.



Звезда имела опыт личного общения с нынешним главой киевского режима: когда-то они вместе работали на телешоу "Вечерний квартал". С тех пор утекло немало времени, и теперь Зеленский чувствует себя чуть ли не вершителем судеб.



По мнению Бледанс, такое недостойное поведение Зеленского объясняется его болезненным стремлением к славе. Артистка открыла грязный секрет бывшего комика. Эвелина уверена, что Зеленский готов плясать под дудку западных кураторов и подставил целую страну под кровавую бойню исключительно из-за собственного тщеславия.

"Может быть, он хотел вот этой вот славы, неимоверной. Он нашел другой путь, и совершенно другим путем перекрыл всех звезд Голливуда своей популярностью", – отметила актриса.

К слову, ранее стало известно, что Зеленский впервые начал терять союзников из НАТО.

