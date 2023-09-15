Бледанс предрекла судьбу бывшего друга Зеленского: "Будет получать по лицу"

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Эвелина Бледанс, которая в свое время придруживала с Владимиром Зеленским до того, как он занял высгшую государственную должность, признается, ее неприятно удивляют метаморфозы в комике. Раньше она часто приезжала в Киев по приглашению его юмористической студии для съемок, и тогда он часто говорил, что Украина должна дружить с Россией.
Сейчас Бледанс не понимает, почему Зеленский решил объединиться с Западом. Она предполагает, что президент случайно влез в политическую игру больших людей и не понимает, как должен действовать, предпочитая слушать более опытных иностранных коллег.
"Ну откуда у артиста может взяться вот это знание в политике, опыт, это же вообще другое. Поэтому мне все-таки кажется, что Зеленский – это просто лицо, которое будет получать по лицу по любому поводу в любой момент", – предрекла его судьбу Эвелина.
По ее словам, у нее в телефоне до сих пор есть телефонный номер Владимира Зеленского – удалять его она не стала, решив сохранить на память. Однако артистка отмечает, что звонить на него, особенно в современных условиях, она не собирается.
Ранее Бледанс рассказывала, как ее шокировали метаморфозы во Владимире Зеленском.
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