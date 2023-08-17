"Пострадал и забыл": Эвелина Бледанс считает счастьем для себя третий развод

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Эвелина Бледанс была замужем уже трижды. В последнем на сегодняшний день браке – с режиссером и продюсером Александром Семиным – у нее в апреле 2012 года родился "солнечный" сын Семен. А через пять лет актриса подала на развод.
Но чья была вина в окончании длившихся семь лет отношений? "Ни чьей вины не было, – божится Эвелина. – Напротив, это счастье! Я теперь могу испытывать новые ощущения. Что называется, пострадал и забыл".
"Мой бывший муж участвует в судьбе сына, – рассказала "Утро.ру" Бледанс. – Вот сейчас я приехала на фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Киров, а Семен остался с ним. И так всегда, когда я на работе".
Бледанс уклончиво ответила на вопрос, платит ли бывший муж алименты: "Он берет ребенка, когда я уезжаю, это уже немалая помощь". Она говорит, что с Александром осталась в хороших отношениях – они списываются, созваниваются.
При этом в четвертый раз замуж Эвелина Бледанс не собирается. "Больше штамп в паспорте ставить не хочу, – пояснила она. – Мне вполне хватило трех браков. У меня есть мужчина для тела и души, но идти в ЗАГС с ним я не собираюсь".
Печальная судьба беглой звезды