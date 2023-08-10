"Я обрадовалась": Бледанс о последствиях введенных против нее санкций Украине

"Я обрадовалась": крымчанка Бледанс сообщила о последствиях введенных против нее санкций Украине
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса знает, чем не угодила Незалежной

Всего на один день приехала Эвелина Бледанс в Киров – тут проходит Второй Вятский фестиваль театра, кино и телевидения "На семи холмах". Корреспондент "Утро.ру" встретился с ней после спектакля "Особенности национальной женитьбы", где актрисы была занята.

Эвелина родилась в Ялте, которая в ту пору по ошибке Хрущева входила в состав Крымской АССР. А теперь она находится в "черном" списке на Украине – против артистки ввели санкции.

"Я на Украину как не ездила, так и не езжу, поэтому на все санкции мне плевать, – заверила Эвелина. – А по миру я могу ездить так же, как и прежде".

"Я вообще не переживаю по этому поводу, как-то бороться против того, чтобы санкции с меня сняли, тоже не собираюсь, – заверила звезда театра и экрана. – Я и узнала-то про санкции эти совершенно случайно – от журналистов. Но, скажу честно, обрадовалась, узнав, какая со мной там хорошая компания". 

Бледанс знает, чем не угодила Незалежной и почему попала в опалу. "Я же крымчанка по рождению, езжу туда и на фестивали, и в "Артеке" часто бываю, и поддерживаю хоспис с онкобольными детками", – объяснила Эвелина.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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