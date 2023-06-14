Эвелина Бледанс назвала "главного врага" женской энергетики

Девушки часто сами создают себе проблемы

Знаменитая актриса Эвелина Бледанс даже на шестом десятке выглядит роскошно и продолжает сводить с ума представителей противоположного пола. Телеведущая заявила, что женщины зачастую сами разрушают данную им природой естественную притягательность. Более того, артистка назвала "главного врага" женской энергетики.



Бледанс обратила внимание, что сейчас на рынке психологических услуг есть огромное количество тренингов и всевозможных практик. К сожалению, даже прохождение таких обучающих мероприятий далеко не всегда позволяет женщине обрести уверенность в себе.



По словам Эвелины, главный секрет успеха заключается в том, чтобы научиться искренне любить себя и видеть в себе уникальность. При этом немаловажным является поддержка близких. Доброе слово зачастую эффективнее любых материальных поощрений.



Кроме того, телеведущая подчеркнула, что "главным врагом" женской энергетики является зависть. Девушки часто пытаются сравнивать себя с другими и при негативной оценке собственных качеств начинают испытывать отрицательные эмоции, которые отравляют им жизнь.

"Надо больше радоваться за людей и не завидовать", – подчеркнула телеведущая.

