"Едет крыша": выкатившую голую грудь Бледанс публично пристыдили

54-летняя актриса опубликовала откровенные кадры, но публика не оценила

Эвелина Бледанс гордится своей фигурой, поэтому не перестает публиковать в Сети кадры, на которых она выглядит, как ей кажется, соблазнительно. Но поклонники, похоже, уже устали от самолюбования актрисы и считают его чрезмерным.

Например, недавно Бледанс поделилась с подписчиками в запрещенной социальной сети видеозаписью, на которой она подрезает розы. Эвелина позировала перед камерой в одном шелковом халате. 54-летняя артистка распахнула единственный предмет одежды настолько, что зрители смогли разглядеть голую грудь.

Подписчики пристыдили Эвелину за откровенные кадры. "Бабуль, приди в себя! Уже не знает, что показать, чтобы хоть кто-то обратил внимание", "Да, голодная баба", "Едет, видимо, крыша", "Мне стыдно за вас", "Вы же в возрасте! Уберите!", "Эвелина, никто не клюнет. Уже смешно", "В каком возрасте это начинается, чтобы потом телефон выкинуть?", – прокомментировали видео поклонники.

Едва ли не единственная, кто восхитилась публикацией Эвелины Бледанс, стала ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Она призналась, что по-доброму завидует артистке. "Это столько труда и воли! Вот бы мне...", – написала телезвезда, оценив фигуру актрисы.