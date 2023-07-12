"Такое выставлять неприлично": Бледанс опубликовала откровенное видео

"Такое выставлять неприлично": Бледанс опубликовала откровенное видео
Эвелина Бледанс. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису раскритиковали в комментариях

Знаменитая актриса в следующем году отметит юбилей – ей исполнится 55 лет. Но кто в это поверит? Звезда тщательно следит за своим телом, чтобы оставаться привлекательной. И у Эвелины Бледанс, по мнению поклонников, это хорошо получается. 

Артистка нередко радует поклонников, демонстрируя в соцсетях довольно откровенные кадры. Такие появились на ее странице вчера. Звезда вместе с сыном отдыхает в Турции. Правда, она не пошла по стопам многих туристов, которые лишь лежат на пляже и объедаются в ресторане. Как оказалось, актриса уделяет время заботе о своем теле. 

К примеру, каждое утро перед завтраком Эвелина Бледанс ходит на йогу. Одно из занятий она сняла на видео: перед камерой артистка появилась в ярком купальнике, подчеркнувшем ее грудь. На коврике она расположилась в позе с раздвинутыми ногами и, как отметили поклонники, засветила пикантную часть тела. 

"Постоянно демонстрируешь свою... Вареником прям в камеру! Надо же так рассесться. Зачем через причинное место привлекать к спорту? Такое выставлять неприлично", – пишут возмущенные пользователи на просторах Интернета. 

Впрочем, тех, кто оказался в восторге от внешности звезды, оказалось больше. Многие люди отметили в комментариях, что актриса не выглядит на 54 года. А кто-то даже решил, что Эвелина Бленданс выглядит лучше дам, которые моложе ее в несколько раз. 

Источник: Утро.ру • Требует проверки
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