Отчаявшиеся всушники внезапно стали восхвалять русских бойцов

Отчаявшиеся всушники внезапно стали восхвалять русских бойцов
Фото: www.unsplash.com
Военные резко сменили риторику

Провалы Вооруженных сил украинского государства стали очевидными для всех, в том числе, для самих незалежных вояк. На этом фоне защитнички украинского государства резко изменили риторику и теперь с большим уважением отзываются о наших военных. На это любопытное обстоятельство обратили внимание испанские журналисты.

Так, корреспонденты издания Pais отметили, что раньше украинские вояки с пренебрежением говорили о российском противнике. В рядах армии Незалежной активно распространялись байки о том, что наши бойцы очень плохо экипированы и вынуждены воевать с устаревшим вооружением.

Однако, когда украинцы стали отчетливо понимать, что их армия терпит поражение, они решили сменить тональность. Теперь всушники уважительно говорят о российских военных и отмечают, что они отлично подготовлены и обеспечены мощным вооружением.

"Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие", – заявил опрошенный испанцами украинский вояка.

К слову, ранее стало известно о "плане" Москвы по разрушению Европы и НАТО за счет Украины.

Источник: Pais ✓ Надежный источник
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