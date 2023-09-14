Западная цивилизация теряет свое могущество

Западные "партнеры" нашей страны рассчитывали использовать украинское государство для того, чтобы подорвать стабильность в России и в дальнейшем разорить ее. Однако реальное течение дел показало, что планы США и Европы провалились, Украина продолжает терпеть поражения на полях специальной военной операции по демилитаризации Киева. Опытный американский эксперт Дуглас Макгрегор уверен, что такое развитие событий – часть хитроумного плана российского главнокомандующего Владимира Путина.



Экс-советник главы американского Минобороны считает, что руководитель нашей страны взвесил все исходные данные и решил "играть в долгую". Конфликт на Украине можно использовать для того, чтобы ухудшить положение дел в Европе, что может привести к развалу Североатлантического альянса.



Как известно, эта западная военная коалиция в последнее время становится практически открытым врагом России.

"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится", – сообщил эксперт.



К слову, ранее на Украине сделали громкое заявление об официальном объявлении войны России.

