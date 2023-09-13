Эскалация достигает предела

Украинская армия, несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны западных кураторов, не сумела продемонстрировать никаких достижений на полях специальной военной операции. Постепенно Европа и США разочаровываются в своей марионетке и начинают отворачиваться от Киева. Такое печальное для нынешних властей развитие событий толкает их на весьма рискованный шаг.



Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива уверен, что уже этой осенью украинский лидер Владимир Зеленский может официально объявить России войну. Тут же, по мнению украинского политика, за этим последует всеобщая мобилизация.



Кива убежден, что у украинского руководства нет другого выхода – Зеленский и его приближенные готовы на все, чтобы сохранить интерес коллективного Запада к этой стране. В Киеве дошли до того, что способны даже на такой рискованный шаг, как объявление полномасштабной войны.

"Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени", – написал бывший парламентарий.

Политик добавил, что таким образом Зеленский решит проблему выборов, которые очень не хочет проводить, а также сметет оппозиционеров, выступающих за завершение конфликта.



Напомним, сегодня ночью, 13 сентября, украинская армия нанесла мощный удар по Севастополю.

