Ночью на город напали

В ночь на среду, 13 сентября, трагическое событие произошло в многострадальной Крымской республике. Украинские боевики снова атаковали Севастополь. Последними новостями с общественностью поделился глава города Михаил Развожаев.



По имеющимся данным, в результате нападения боевых дронов Вооруженных сил Украины ранения различной степени тяжести получили 24 человека, сообщает информационный ресурс URA.RU.



Известно, что ракетная атака со стороны украинского противника на мирный город была осуществлена примерно в 03:18. Сработали системы противовоздушной обороны. Сообщается, что возгорание произошло на южной площадке Севастопольского морского завода, где и пострадали люди.



Как отмечает интернет-издание "Радио 1", на место чрезвычайного происшествия оперативно выехали сотрудники профильных служб. Эксперты присвоили возгоранию четвертый класс опасности.



Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие и отдельно отметил, что для гражданских объектов никакой опасности нет, передает телеканал "360".



К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки сделали громкое заявление о передаче украинской армии мощных ракет, которые способны видеть вглубь нашей страны.

