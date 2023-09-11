Киевский режим всерьез рассчитывает обзавестись смертоносным оружием

Как известно, единственное, что держит Киев на плаву – это беспрецедентная финансовая и военная поддержка со стороны западных государств. Украинские власти продолжают клянчить оружие и очень хотят получить в свое распоряжение мощные дальнобойные ракеты ATACMS. Любопытным мнением по этому поводу поделился бывший морпех ВС США Брайан Берлетик.

Опытный американский эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы украинского государства зря рассчитывают на возможности этого оружия. Даже если дойдет до того, что американцы рискнут предоставить Киеву дальнобойные ракеты, они в самое ближайшее время будут уничтожены российскими бойцами.



Как известно, дальность этих снарядов позволяет наносить удары с украинской территории по расположенным в глубине нашей страны городам. Очевидно, что Москва не может позволить подобные атаки, и если снаряды действительно будут переданы украинским боевикам, они тут же станут целью номер один и будут уничтожены.

"Более того, русские могут перехватить его – они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS", – уверен спец.

К слову, ранее в США рассказали, кто на Украине готов сбросить нынешнего лидера страны Владимира Зеленского с его президентского "трона".

