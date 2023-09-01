Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина

Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина
Фото: www.unsplash.com
Дела киевского режима совсем плохи

Западные эксперты и кураторы киевского режима с печалью наблюдают за тем, как Вооруженные силы Незалежной терпят крах на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Популярный американский радиоведущий Скотт Хортон рассказал, какие города в ближайшее время может потерять Украина, если продолжит артачиться.

Сегодня многие понимают, что у украинской армии не осталось шансов на победу. На данный момент очевидно, что чем раньше киевский режим пойдет на мирные переговоры, тем лучше для страны. Однако местные верховоды не хотят терять власть. Опытный американский аналитик заявил, что такая недальновидная политика приведет к тому, что Незалежная в самое ближайшее время лишится Харькова и ю Одессы.

Хортон напомнил, что Одесса является стратегически важным портовым городом, ее потеря сильно ударит по Украине. При этом сейчас киевский режим во главе с Владимиром Зеленским фактически оказался в ловушке. У украинской армии нет необходимых ресурсов для прорыва на фронте. Инициатива остается в руках наших бойцов.

Тем временем, украинские боевики продолжают терроризировать мирные города. Сегодня, 1 сентября, стало известно, что украинские дроны обрушились на атомоград Курчатов.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник

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