Тревожными новостями поделился глава Курской области

Сегодня, 1 сентября, пугающие новости пришли из приграничной с Украиной Курской области. Руководитель этого субъекта нашей страны Роман Старовойт рассказал, что боевые дроны Вооруженных сил Незалежной обрушились на атомоград Курчатов.



Как сообщил губернатор, на данный момент уже есть информация о повреждениях, которые получили административное здание и жилой дом. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".



Как отмечает телеканал RT, на Курчатов напали два украинских беспилотника. Резонансный инцидент произошел рано утром. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли профильные специалисты. В самое ближайшее время будет проведена оценка масштабов нанесенного ущерба.



Старовойт пообещал оперативно делиться всей необходимой информацией. Сейчас специалисты работают над выяснением деталей происшествия.



Напомним, в городе Курчатов находится Курская атомная электростанция. Этот стратегически важный энергетический объект расположен всего в 70 километрах от границы с Незалежной.



К слову, ранее стало известно, какой "подарок" Запада способен уничтожить Украину.

