Украинские дроны обрушились на атомоград Курчатов

Украинские дроны обрушились на атомоград Курчатов
Обломки украинского беспилотника. Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Тревожными новостями поделился глава Курской области

Сегодня, 1 сентября, пугающие новости пришли из приграничной с Украиной Курской области. Руководитель этого субъекта нашей страны Роман Старовойт рассказал, что боевые дроны Вооруженных сил Незалежной обрушились на атомоград Курчатов.

Как сообщил губернатор, на данный момент уже есть информация о повреждениях, которые получили административное здание и жилой дом. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".

Как отмечает телеканал RT, на Курчатов напали два украинских беспилотника. Резонансный инцидент произошел рано утром. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли профильные специалисты. В самое ближайшее время будет проведена оценка масштабов нанесенного ущерба.

Старовойт пообещал оперативно делиться всей необходимой информацией. Сейчас специалисты работают над выяснением деталей происшествия.

Напомним, в городе Курчатов находится Курская атомная электростанция. Этот стратегически важный энергетический объект расположен всего в 70 километрах от границы с Незалежной.

К слову, ранее стало известно, какой "подарок" Запада способен уничтожить Украину.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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