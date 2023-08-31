Европейские эксперты бьют тревогу

Представители киевского режима продолжают клянчить у западных стран оружие, однако, как уверены некоторые европейские аналитики, власти Незалежной не понимают, что творят.



Авторитетное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung бьет тревогу и советует Украине хорошенько подумать об открывающихся перед дней перспективах. Европейские эксперты обратили внимание, что поставки киевскому режиму мощных истребителей F-16 обернутся катастрофой для Украины. Такой "подарок" от Запада может уничтожить страну.



Если боевые самолеты поступят в распоряжение Вооруженных сил украинского государства, они тут же станут законными целями для наших бойцов. Как только истребители окажутся на территории Украины, по ним сразу начнет бить высокоточное российское оружие.



Таким образом, базы хранения истребителей мгновенно превратятся в пепелище. Очевидно, что это приведет к новым потерям среди украинского персонала и пилотов. При этом, как известно, армия Незалежной и так несет колоссальные потери.

“Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России", – отмечают аналитики.

К слову, ранее на Украине запаниковали из-за отчаянного шага главы страны Владимира Зеленского.

