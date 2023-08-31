Русские уничтожат: раскрыт хитрый план США на Украине

Русские уничтожат: раскрыт хитрый план США на Украине
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон продолжает наживаться на крови

В то время, как на территории украинского государства продолжается ожесточенный конфликт и гибнут тысячи военных, кураторы киевского режима хладнокровно зарабатывают огромные деньги на чужой беде. Американский полковник Лоуренс Уилкерсон раскрыл коварный план вашингтонской администрации.

Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки уверен, что американцы будут только рады, если российское оружие уничтожит как можно больше истребителей F-16. Как известно, киевский режим давно клянчит эти мощные самолеты.

Уилкерсон заявил, что военно-промышленному комплексу США выгодно, если на Украине будет потеряно много истребителей, так как это приведет к формированию новых заказов от американского правительства. Таким образом, страна продолжит развивать свой ВПК за счет боевых действий в Незалежной.

"Так что F-16 тоже собьют. Что ж, производители военной техники будут только руки потирать", – заявил полковник.

К слову, ранее в США запаниковали из-за отчаянного шага главы Украины Владимира Зеленского.

Источник: YouTube-канал Dialogue Works ✓ Надежный источник
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