Le Figaro: Зеленский в бешенстве от срыва мобилизации на Украине

Le Figaro: Зеленский в бешенстве от срыва мобилизации на Украине
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Киев не понимает, как добиться набора в армию

Украинский лидер Владимир Зеленский проявляет крайнее недовольство местными комиссариатами, неспособными обеспечить набор нужного количества призывников для пополнения рядов в войсках, обращают внимание западные медиа.

Банковая инициировала проверку более 200 призывных пунктов. Публично президент Украины выступает с крайним осуждением коррупции на местах в военкоматах, заявляя, что взяточники "изменяют Родине".

Однако вся украинская вертикаль грешит тем, о чем говорит сам Зеленский. Молодежь готова дать взятку в несколько тысяч долларов, чтобы спасти жизни от гибели и не попасть под мобилизацию. При этом Киев продолжает убеждать мир во внутренней сплоченности – параллельно растет отток украинского населения в соседние и дальние страны.

Как пишет Le Figaro, резко меняют отношение к службе и люди, готовые воевать – из-за жестокости военного времени на Украине. 

В конце августа президент Украины заявлял о решении комплексной проверки заключения врачебных комиссий в военкоматах с 24 февраля 2022 года. Власти массово возьмутся за подлинность тысячи справок о негодности к воинской службе в рядах ВСУ.

А ранее военный аналитик, экс-разведчик армии США Тони Шаффер упрекнул Зеленского в нежелании слушать советников из НАТО с западными союзниками.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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