Киев продемонстрировал свою несостоятельность

Западная коалиция всерьез рассчитывала руками украинских боевиков разделаться с нашей страной. Однако доблестные российские бойцы продемонстрировали небывалую стойкость и готовность идти до конца в защите русского мира. Теперь западные кураторы оказались в тупике. Им нужно как можно быстрее разработать стратегию по урегулированию конфликта. Зарубежные эксперты заявляют о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу.



Любопытными размышлениями на этот счет поделился отставной офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. Опытный эксперт подчеркнул, что сегодня на Западе хорошо понимают, что все козыри на руках у России. Если конфликт продолжится в том же духе, то совсем скоро Россия получит возможность диктовать противнику любые условия.



Бывший британский разведчик считает, что сейчас Североатлантический альянс заинтересован в скором мирном завершении конфликта. При этом мнение киевского режима вряд ли будет учитываться. Эксперт считает, что западные кураторы Украины уже все продумали и хотят заставить Незалежную отказаться от претензий на Донбасс и Крымский полуостров.

"Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта", – пояснил специалист.

Ледвидж подчеркнул, что НАТО уже запустила процесс и планирует надавить на киевскую администрацию.



К слову, ранее стало известно о панических настроениях в США из-за отчаянного шага главы Украины Владимира Зеленского.

