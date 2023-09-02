Процесс запущен: объявлено о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу

Процесс запущен: объявлено о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу
Фото: www.unsplash.com
Киев продемонстрировал свою несостоятельность

Западная коалиция всерьез рассчитывала руками украинских боевиков разделаться с нашей страной. Однако доблестные российские бойцы продемонстрировали небывалую стойкость и готовность идти до конца в защите русского мира. Теперь западные кураторы оказались в тупике. Им нужно как можно быстрее разработать стратегию по урегулированию конфликта. Зарубежные эксперты заявляют о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу.

Любопытными размышлениями на этот счет поделился отставной офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж. Опытный эксперт подчеркнул, что сегодня на Западе хорошо понимают, что все козыри на руках у России. Если конфликт продолжится в том же духе, то совсем скоро Россия получит возможность диктовать противнику любые условия.

Бывший британский разведчик считает, что сейчас Североатлантический альянс заинтересован в скором мирном завершении конфликта. При этом мнение киевского режима вряд ли будет учитываться. Эксперт считает, что западные кураторы Украины уже все продумали и хотят заставить Незалежную отказаться от претензий на Донбасс и Крымский полуостров.

"Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта", – пояснил специалист.

Ледвидж подчеркнул, что НАТО уже запустила процесс и планирует надавить на киевскую администрацию.

К слову, ранее стало известно о панических настроениях в США из-за отчаянного шага главы Украины Владимира Зеленского.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
По теме

Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина

Дела киевского режима совсем плохи

Центробанк выступил с неприятной новостью для россиян

Регулятор ужесточает кредитную политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей