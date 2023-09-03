The Atlantic: НАТО ждет раскол в 2025 году из-за Украины

The Atlantic: НАТО ждет раскол в 2025 году из-за Украины
Chris Kleponis/www.globallookpress.com
Военная поддержка Киева продолжает падать

Аналитики прогнозируют вероятный развал Североатлантического альянса к 2025 году из-за ситуации на Украине, которая вызывает в блоке внутренние разногласия. Как пишет The Atlantic, катализатором процесса остается раскол внутри американского истеблишмента.

В частности, популисты от Республиканской партии сохраняют разногласия с демократами. Первые не видят никакого смысла в военной поддержке Украины. 

"В этом случае политический спектр уходит из США, которые были центром. Америка перестает быть надежным союзником Европы. Евросоюзу нужно к этому готовиться", – говорится в материале.

Представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами и вовсе назвал ситуацию на Украине "катастрофической", заявив, что Белый дом должен как можно скорее свернуть военную поддержку Киева.

"Трамп же не принимал никакого участия в дебатах, хотя ранее также преуменьшал заинтересованность США в победе Украины, поддерживая территориальные уступки для России. И республиканец ДеСантис, и Рамасваси играют на таких же избирателей, которые составляют порядка трех четвертей от республиканского электората", – делает вывод автор материала.

А ранее в Le Figaro писали о крайнем недовольстве Владимира Зеленского из-за темпов мобилизации на Украине – призывная кампания в ВСУ оборачивается провалом.

Источник: The Atlantic ✓ Надежный источник
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