Четыре катера с десантом ВСУ ринулись к Крыму

Четыре катера с десантом ВСУ ринулись к Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Непрошеных гостей отправили к праотцам

Ситуация на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима остается непростой. Украинский противник продолжает попытки выслужиться перед западными кураторами и стремится доказать свою состоятельность. На этот раз украинцы снова попытались атаковать многострадальную Крымскую республику.

Такими новостями с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса". К счастью, попытка нападения была оперативно пресечена.

Как передает телеканал "360", к российскому полуострову ринулись четыре быстроходных катера американского производства. Все они отправились на дно. На катерах находились украинские десантники. Незалежные вояки были уничтожены.

Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", непрошеные морские гости двигались по направлению к мысу Тарханкут крымского побережья. Российская авиация оперативно ликвидировала катера противника.

К слову, ранее стало известно о том, какие города может потерять загнанная в тупик Украина. Любопытной информацией поделились в США.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник

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