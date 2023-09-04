Непрошеных гостей отправили к праотцам

Ситуация на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима остается непростой. Украинский противник продолжает попытки выслужиться перед западными кураторами и стремится доказать свою состоятельность. На этот раз украинцы снова попытались атаковать многострадальную Крымскую республику.



Такими новостями с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса". К счастью, попытка нападения была оперативно пресечена.



Как передает телеканал "360", к российскому полуострову ринулись четыре быстроходных катера американского производства. Все они отправились на дно. На катерах находились украинские десантники. Незалежные вояки были уничтожены.



Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", непрошеные морские гости двигались по направлению к мысу Тарханкут крымского побережья. Российская авиация оперативно ликвидировала катера противника.



К слову, ранее стало известно о том, какие города может потерять загнанная в тупик Украина. Любопытной информацией поделились в США.

