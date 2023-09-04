Почему на самом деле Резникова выгнали из кресла главы Минобороны Украины

Почему на самом деле Резникова выгнали из кресла главы Минобороны Украины
Фото: www.unsplash.com
Увольнение министра вызвало широкий резонанс

Сейчас в информационном пространстве активно обсуждают решение главы украинского государства Владимира Зеленского отправить в отставку  руководителя главного оборонного ведомства этой страны Алексея Резникова. Истинные причины такого решительного шага назвал опытный военный эксперт Игорь Коротченко.

По мнению специалиста, украинского министра попросили покинуть высокое кресло из-за непрекращающихся провалов Вооруженных сил украинского государства. Судя по всему, главе киевского режима надоело наблюдать за тем, как армия его страны позорно проигрывает. Вполне резонно обвинить в этом руководителя Министерства обороны.

Резников не сумел доказать свою эффективность, поэтому был уволен, уверен Коротченко. Кроме того, по мнению опытного аналитика, сейчас Зеленский хочет найти более "жесткого" кандидата, который сумеет хотя бы отчасти изменить ситуацию, сложившуюся на полях специальной военной операции.

"Один из факторов – это стремление Зеленского усилить вокруг себя людей, которые бы отличались большей жесткостью и большей бескомпромиссностью", – считает аналитик.

К слову, ранее стало известно, кто на Украине готов физически ликвидировать Владимира Зеленского. Положение украинского лидера оставляет желать лучшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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