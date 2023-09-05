Очевидно для мира: названы две проигравшие на Украине стороны

Для многих исход конфликта уже понятен

Украинские военачальники продолжают упорствовать и отказываются принять очевидную вещь – контрнаступление было последним шансом киевского режима, и его провал поставил крест на нынешних властях Незалежной. Теперь эксперты обсуждают уже фактически итоги проигрыша Киева. Турецкие аналитики отметили, что в результате провала ВСУ больше всего пострадали две стороны.



Аналитики популярного турецкого издания dikGAZETE подчеркнули, что, в первую очередь, полностью провалился пока еще хватающийся за остатки власти киевский режим. Второй проигравшей стороной оказался Евросоюз и в большей степени Германия, отмечает телеканал "360".



В Турции обратили особое внимание, что англосаксонский мир выполнил свою главную задачу – не допустить сближение России и Европы. Мощная связь этих важнейших игроков международной арены очень пугала США и Британию – они не могли допустить подобной интеграции, отмечает телеканал RT. За счет украинского конфликта этого удалось избежать, обратили внимание турецкие эксперты.

"С геополитической точки зрения на Украине – два крупных проигравших: сам Киев и Европа. Весь мир это видит", – отметил турецкий аналитик Универ Сель.

К слову, ранее в США перечислили города, которые может потерять Украина в самое ближайшее время.

