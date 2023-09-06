На Украине выдвинули обвинения против экс-министра обороны Резникова

На Украине выдвинули обвинения против экс-министра обороны Резникова
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Чиновнику уже нашли замену

На днях занимающий кресло президента Украины талантливый актер Владимир Зеленский внезапно принял решение провести кадровые перестановки в руководстве страны. Вероятно, прикрывать бесконечную череду поражений ВСУ становится все труднее, а крайнего, согласно древней традиции, назначить нужно.

Глава Незалежной по итогу остановился на кандидатуре министра обороны Алексея Резникова. Именно его было принято решение отправить в отставку, что называется, по собственному желанию. То есть верховный главнокомандующий не стал издавать сиротствующий указ – чиновник сам подал прошение в Верховную Раду.

Новым министром обороны Владимир Зеленский назначил предпринимателя и депутата Рустема Умерова. А против Алексея Резникова сразу же были выдвинуты обвинения. Нет, не на государственном уровне. Вряд ли сегодня Украина в состоянии осудить своих военных преступников.

С критикой на экс-министра обороны обрушился знаменитый украинский режиссер и продюсер Игорь Лопатенок, уточняет RT. Он распространил заявление в социальных сетях и обвинил чиновника в гибели огромного количества сограждан.

"[Резников] несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников", – подчеркнул Игорь Лопатенок.

Он также отметил, что бывший глава оборонного ведомства Украины не смог достичь никаких успехов, зато был вовлечен в коррупционные схемы, связанные с западным финансированием. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее мы сообщали, почему на самом деле Алексея Резникова лишили должности.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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