Президента Украины сдали с потрохами

Когда-то Владимир Зеленский считался одним из самых талантливый украинских актеров, юмористов и продюсеров. Шоумен также построил блестящую карьеру в России, охотно приезжал в нашу страну на заработки.

Со временем кукловодам комика пришла в голову идея конвертировать его популярность в политические очки. Перед выборами Владимир Зеленский обещал украинскому народу демократию, решение конфликта на Донбассе и даже вхождение в Евросоюз.

В реальности глава преступного киевского режима стал марионеткой своих западных партеров. В свою очередь заокеанские союзники президента его руками сделали все возможное для эскалации конфликта.

Украинский народ сегодня и сам страдает от допущенной ошибки, от навязанного выбора слабохарактерного человека, который не может справиться не то что с управлением государством, а собственными пагубными привычками.

А тяге Владимира Зеленского к запрещенным препаратам рассказал его коллега по российской сцене, певец и композитор Сергей Савин. В свое время артисты работали вместе на ряде проектах.

Композитор вспомнил об открытии очередного Сезона в СК Лужники", в организации которого принимал участие и нынешний президент Украины. Звезда обратила внимание на перепады настроения у шоумена.

"Я тогда вспомнил, что мне про [Владимира Зеленского] говорили – что он употребляет запрещенные вещества", – отметил Сергей Савин.

Ранее композитор рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой.