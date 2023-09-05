"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секрет

"Употребляет запрещенные вещества": коллега Зеленского выдал его секрет
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президента Украины сдали с потрохами

Когда-то Владимир Зеленский считался одним из самых талантливый украинских актеров, юмористов и продюсеров. Шоумен также построил блестящую карьеру в России, охотно приезжал в нашу страну на заработки.

Со временем кукловодам комика пришла в голову идея конвертировать его популярность в политические очки. Перед выборами Владимир Зеленский обещал украинскому народу демократию, решение конфликта на Донбассе и даже вхождение в Евросоюз.

В реальности глава преступного киевского режима стал марионеткой своих западных партеров. В свою очередь заокеанские союзники президента его руками сделали все возможное для эскалации конфликта.

Украинский народ сегодня и сам страдает от допущенной ошибки, от навязанного выбора слабохарактерного человека, который не может справиться не то что с управлением государством, а собственными пагубными привычками.

А тяге Владимира Зеленского к запрещенным препаратам рассказал его коллега по российской сцене, певец и композитор Сергей Савин. В свое время артисты работали вместе на ряде проектах.

Композитор вспомнил об открытии очередного Сезона в СК Лужники", в организации которого принимал участие и нынешний президент Украины. Звезда обратила внимание на перепады настроения у шоумена.

"Я тогда вспомнил, что мне про [Владимира Зеленского] говорили – что он употребляет запрещенные вещества", – отметил Сергей Савин.

Ранее композитор рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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