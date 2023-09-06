Контрнаступление ВСУ безуспешно длится уже четвертый месяц

Оборонительная доктрина, принятая Москвой, ошеломила и сорвала планы украинского командования в Киеве. Суть же заключается в применении большого количества мин на фронте, указывает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

С июня длится контрнаступление ВСУ, которое призвано вытеснить российские войска из ранее занятых позиций. Командование российской группировки внесло в доктрину необходимую корректировку, которая сыграла ключевую роль в провале военной стратегии ВСУ.

Журналист отмечает, что Киев не ожидал расклада, при которых боевые столкновения начнут разворачиваться на огромных площадях и плотно заминированных полях. Стандартное оборудование не позволяет расчистить территорию, которая, к тому же, находится под постоянным контролем и обстрелом противника.

Именно в этом кроется неудача контрнаступления украинской армии, которая с 4 июня пытается выбить российские войска из занятых позиций.

А ранее военный аналитик, бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что при содействии и советах Пентагона у Киева было бы гораздо больше шансов на успех. Однако провал украинского командования практически напрямую связан с дерзким поведением Владимира Зеленского, который упрямо не желает слушать западных союзников.