У Эрдогана появились планы на российское зерно

Теперь Анкара готова доставить все до Африки в лучшем виде

Российский лидер Владимир Путин переговорил в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний заявил в ходе брифинга по итогам переговоров, что Анкара готова в дальнейшем содействовать переработке российского зерна для ее экспорта в страны Африки.

Вместе с тем президент Турции выразил надежду, что стороны, прилагая совместные усилия, смогут реализовать шаги по доставке продовольственного сырья до африканского континента.

Эрдоган заявил, что Путин в ходе переговоров заверил его в готовности Москвы отправить 1 млн тонн зерна.

"Мы также готовы к своему вкладу – Турция может перемолоть зерно и отправить в бедные страны Африки уже в виде муки. Надеемся на совместную работу", – высказался Эрдоган.

На диалог между главами РФ и Турции уже отреагировали в Киеве: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрация Владимира Зеленского также рассчитывает на встречу с Эрдоганом после его беседы с Путиным. Министр также заявил, что в отношениях Киева и Анкары присутствует "доверие".

Напомним, ранее Анкара пыталась добиться от Путина согласия на проведение встречи в Турции. Однако Кремль занял непреклонную позицию, заявив, что вероятность проведения встречи в таком месте маловероятна.