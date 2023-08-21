Эрдоган рухнул на колени перед Путиным

Эрдоган рухнул на колени перед Путиным
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Турции сам готов прилететь в Москву для наболевших вопросов, указывают в Анкаре

Президент России Владимир Путин вряд ли встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом на территории Турции, встреча в пределах республики маловероятна, сообщили в Анкаре.

Один из источников в высокопоставленных кругах, знакомых с ситуацией, указал журналистам, что саммит, вероятнее всего, не состоится в Турции. Скорее всего, при появлении соответствующего повода глава республики прилетит в Россию для диалога с Путиным. 

Однако в настоящее время конкретное решение по поводу встречи Путина с Эрдоганом отсутствует.

В середине августа появилась неподтвержденная информация, что лидеры России и Турции могут встретиться в конце месяца, однако в тот момент никто не указывал место переговоров. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос требует согласования по дипломатическим каналам. 

А ранее немецкие медиа указывали, что РФ, Турция и Катар решили подготовить новое соглашение, которое должно стать альтернативой черноморской инициативе по зеленому коридору для вывоза зерна. Главным образом, вместо украинского, экспортироваться будет российское сырье. Организатором, как и прежде, должна выступить Анкара.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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