Путин и Эрдоган нашли альтернативу зерновой сделке

Странам удалось договориться о сотрудничестве

Немецкие журналисты утверждают, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение в качестве альтернативы зерновой сделки. Основным ресурсом станет не украинское, а российское зерно. Об этом они сообщили, ссылаясь на полученную переписку между российскими и турецкими МИД и посольствами.

Согласно опубликованной информации, Путин и Эрдоган решили судьбу зерновой сделки заранее. Москва предупредила Анкару, что не будет дальше участвовать в инициативе. После этого страны вместе с Катаром начали работу над новым соглашением, которое придет на смену истекшему.

"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар – как спонсор поставок", – указывается в сообщении.

При этом турецкие власти просят Россию возобновить и прежнюю зерновую сделку, а также действовать под эгидой ООН. Журналисты утверждают, что стороны подпишут новое соглашение уже на выходных в Будапеште.

Ранее Россия заявляла, что готова возобновить работу черноморской инициативы если Запад выполнит пять ее условий.