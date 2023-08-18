Путин и Эрдоган нашли альтернативу зерновой сделке

Путин и Эрдоган нашли альтернативу зерновой сделке
Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Странам удалось договориться о сотрудничестве

Немецкие журналисты утверждают, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение в качестве альтернативы зерновой сделки. Основным ресурсом станет не украинское, а российское зерно. Об этом они сообщили, ссылаясь на полученную переписку между российскими и турецкими МИД и посольствами.

Согласно опубликованной информации, Путин и Эрдоган решили судьбу зерновой сделки заранее. Москва предупредила Анкару, что не будет дальше участвовать в инициативе. После этого страны вместе с Катаром начали работу над новым соглашением, которое придет на смену истекшему. 

"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар – как спонсор поставок", – указывается в сообщении.

При этом турецкие власти просят Россию возобновить и прежнюю зерновую сделку, а также действовать под эгидой ООН. Журналисты утверждают, что стороны подпишут новое соглашение уже на выходных в Будапеште. 

Ранее Россия заявляла, что готова возобновить работу черноморской инициативы если Запад выполнит пять ее условий.

Источник: BIILD • Требует проверки
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