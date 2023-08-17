Выступающая за Украину страна поддержала экономику России

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За минувший июль Япония увеличила объемы закупок зерновых в России на более чем 5 500% по сравнению с данными июня. Об этом сообщается на сайте торговой статистики Минфина страны.
Массовая скупка российского зерна произошла на фоне падений импорта СПГ, угля, рыбы и овощей. Значения снизились от 30 до почти 73%.
Повысились объемы поставок японских автомобилей в Россию в июле на 84%. Больше всего это коснулось автобусов и грузовиков. Также увеличился экспорт медицинских изделий из Японии на 1 123%, сообщает RT.
После начала российской спецоперации Токио выступило на стороне Киева, поддержав введение западных санкций против России. Решение о повышении объемок закупки российских зерновых было принято Японией на фоне прекращения действия зерновой сделки. Подобные действия из-за повышения стоимости ресурса на международной бирже могут оказать поддержку российской экономике.
Ранее японские власти выразили разочарование из-за нового решения Москвы по отказу от упрощенной системы налогооблажения между странами.
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