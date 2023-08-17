Выступающая за Украину страна поддержала экономику России

Украинцы пока не отреагировали на произошедшее

За минувший июль Япония увеличила объемы закупок зерновых в России на более чем 5 500% по сравнению с данными июня. Об этом сообщается на сайте торговой статистики Минфина страны.

Массовая скупка российского зерна произошла на фоне падений импорта СПГ, угля, рыбы и овощей. Значения снизились от 30 до почти 73%.

Повысились объемы поставок японских автомобилей в Россию в июле на 84%. Больше всего это коснулось автобусов и грузовиков. Также увеличился экспорт медицинских изделий из Японии на 1 123%, сообщает RT.

После начала российской спецоперации Токио выступило на стороне Киева, поддержав введение западных санкций против России. Решение о повышении объемок закупки российских зерновых было принято Японией на фоне прекращения действия зерновой сделки. Подобные действия из-за повышения стоимости ресурса на международной бирже могут оказать поддержку российской экономике.

Ранее японские власти выразили разочарование из-за нового решения Москвы по отказу от упрощенной системы налогооблажения между странами.