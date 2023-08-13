Казахстан решил "подло" заработать на отказе России от зерновой сделки

Казахстан решил "подло" заработать на отказе России от зерновой сделки
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Элиты постсоветского пространства отлично спекулируют на продажах и бедах соседей

Астана полагает, что сложившиеся обстоятельства (а именно отказ Москвы от продления зерновой сделки) открывает новые перспективы для экспортного заработка. Так, администрация Касыма-Жомарта Токаева уверена, что Российская Федерация явно не станет возражать, если соседи решат сохранить рынок импортной электроники, которая "по-серому" поставляется в Россию через Казахстан.

Однако элиты Токаева также надеются использовать транзит для продажи аграрной продукции из России за счет сложившихся трудностей у Кремля. Иными словами, Астана надеется, что РФ не обратит на это никакого внимания из стремления сохранить серый импорт, по которому осуществляется ввоз электроники.

Аккорда лидера Казахстана пришла к такой гениальной идее, думая, каким образом можно выручить на перепродаже российского зерна. Его Казахстан попытается выдать за свое собственное. Как указывают медиа, в ход уже идет недобросовестная конкуренция, вызванная обыкновенной жадностью.

Экспортные зерновые поставки Казахстана составляют от 2 процентов в мире. Стабильно каждый год республика отправляет 7 миллионов тонн каждый год. Однако местные мукомолы в основном используют зерно российского производства, которое выгодно из-за сравнительной дешевизны. Внутренним производством никто не занимается.

Казахстан экспортирует пшеницу соседям в среднеазиатские страны, а также Афганистан, Иран и КНР. Власти считают, что массовая закупка зерна из России – отличный способ наварить прибыль до 100 тыс. тенге за одну тонну при перепродаже.

Однако нельзя исключать, что в таком случае РФ решит резко сократить экспорт пшеницы в Казахстан.

А ранее мы писали о скандале между РФ и Казахстаном из-за решения Астаны ограничить на территории республики работу местного "Яндекса".

Источник: Политнавигатор • Требует проверки
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