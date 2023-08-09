Япония забилась в истерике из-за одного решения России

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Японское правительство очень недовольно тем, что наша страна приняла решение временно остановить налоговые соглашения с государствами, которые ведут себя недружественно по отношению к Москве. Ответные шаги России на внешнюю агрессию опечалили Токио.
Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что считает такие действия несправедливыми. Токио расстроен тем, что разрыв особых соглашений в сфере налогообложения может серьезно ударить по японским компаниям и простым гражданам, отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей".
Разумеется, высокопоставленный японец не стал рассуждать на тему того, какие недружественные действия ранее совершил Токио в адрес Москвы. Судя по всему, Япония считает себя вправе накладывать санкции, а получать оплеуху в ответ не готова.
Накануне глава российского государства Владимир Путин поставил свою подпись на указе о приостановке ряда пунктов соглашений по налогообложению, напоминает телеканал "360". Всего в список попали 38 недружественных государств. Среди них оказались Соединенные Штаты Америки, Япония, Финляндия, Германия, Литва, Польша, Великобритания, а также другие страны, отмечает телеканал RT.
К слову, недавно Япония нанесла неожиданный удар по России. Дело коснулось популярных в нашей стране автомобилей.
НАТО весьма уязвима
Об этом заявили в США