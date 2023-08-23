Лучше НАТО: В США испугались российского оружия на Украине

Лучше НАТО: В США испугались российского оружия на Украине
Фото: www.unsplash.com
Западные эксперты внимательно следят за развитием спецоперации

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства с легкой руки коллективного Запада, продолжает набирать обороты. Российская армия уверенно теснит противника, однако Вооруженные силы Украины не хотят сдаваться. Впрочем, шансов у киевского режима немного. Американские эксперты обратили внимание на мощь российского оружия.

Так, западные аналитики отметили, что наш танк Т-14 "Армата" продемонстрировал всему миру свою мощь и высокую эффективность. Эксперты с прискорбием констатировали, что эта боевая техника значительно лучше чем аналоги, которыми воюет Североатлантический альянс.

Американские эксперты отметили, что у нашего танка есть отличная система датчиков, также боевая машина может похвастаться очень большой дальностью поражения. Этот показатель превышает западные аналоги в три раза. Кроме того, прочная броня защищает танки от ударов противника. В целом модель получилась очень удачной и отлично соотносит в себе мощность и вес.

Как отметили специалисты из Соединенных Штатов Америки, на сегодняшний день российская "Армата" является самым бесподобным танком в мире. Западные страны, которые продолжают курировать киевский режим, весьма опечалены этим фактом.

К слову, ранее стало известно, что Киев получил шокирующие новости с фронта, и местные руководители уже рвут на своих головах волосы.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
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