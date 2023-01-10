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Ситуация на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Местные жители вынуждены выполнять распоряжения киевского режима – людей, которые не желают брать в руки оружие, все равно заставляют идти на фронт. На этом фоне большой популярностью пользуется услуга по переправке граждан за рубеж.
Как сообщили в киевской прокуратуре, недавно по этому поводу был задержан местный житель. Смекалистый киевлянин организовал целую схему по отправке военнообязанных украинцев в другие страны. Уклонисты покидали родное государство под видом волонтеров. Также мужчина занимался незаконным перемещением иностранцев за пределы Незалежной.
Напомним, ранее украинским главнокомандующим Владимиром Зеленским было принято решение о продлении всеобщей мобилизации до 19 февраля текущего года. В этот период покидать территорию родного государства запрещено всем представителям сильного пола в возрасте от 18 до 60 лет.
К слову, недавно в Европейском союзе усмотрели "плюсы" в конфликте, разразившемся на территории украинского государства. С однозначным заявлением выступили в Австрии.
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