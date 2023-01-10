Вена выступила с неординарным заявлением

Развернувшаяся на территории украинского государства ситуация очевидно оказала колоссальное влияние на положение дел в мировом пространстве. Удивительно, но некоторые европейские политики пытаются выявить "позитивные" стороны трагической ситуации. Так, с весьма любопытным заявлением на этот счет выступили в Австрии.



Вице-канцлер этого европейского государства Вернер Коглер (представитель партии "Зеленые") убежден, что украинский конфликт помог улучшить положение дел в сфере энергетики Евросоюза. В частности, по его мнению, благодаря событиям в Незалежной европейцы убедились в том, что энергетический переход необходимо осуществить в самые кратчайшие сроки.

Высокопоставленный европеец имеет в виду активно продвигаемый "зелеными" план по переходу к возобновляемой энергии. Австриец считает, что разразившийся из-за санкционной войны энергетический кризис подтолкнет Европу к постепенному отказу от газа и нефти. Именно этот факт Коглер назвал одним из "плюсов" украинского конфликта.

Тем временем, наша армия продолжает выполнять поставленные перед ней задачи. Только за минувшие сутки российская авиации сбила три украинских самолета Су-25 в Донецкой народной республике, передает телеканал "360".