Людей поражают неадекватные выходки высокопоставленных украинцев

Недавно в интернет-пространстве большой резонанс вызвали кадры, опубликованные пресс-офицером Вооруженных сил Незалежной Иванной Плантовской. Дамочка поделилась с публикой видеороликом своего отдыха в элитном ночном клубе Парижа. Весьма эмоционально на скандальный инцидент отреагировали жители Турции.



Людей поражает, что в момент, когда представители киевского режима призывают простых граждан Незалежной отдавать свои жизни во славу украинских властей, местные высокопоставленные чиновники предаются увеселениям в популярных туристических заведениях Европы.

"Эти, что ли, воюют?", "Каждый воюет по-своему", – саркастически отмечают читатели известного турецкого издания En Son Haber.

Другие отметили, что бывший комик Владимир Зеленский, который внезапно занял кресло руководителя целой страны, достоин именно такого представителя. Мол, украинские офицеры под стать их главнокомандующему.

В прессе отмечают, что поведение высокопоставленной украинки получило широкий резонанс. Скандал, разразившийся вокруг устроившей "пир во время чумы" дамочки, грозит ударить по ее высоким начальникам.