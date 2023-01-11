Украина бросает последние резервы: что ждет попавшую в "соледарский котел" группировку ВСУ

Залужный пытается спасти бойцов, но пока бесполезно

После освобождения Соледара российским войскам придется вступить в бой с резервом ВСУ, стянутым на прорыв образовавшегося "котла". Ведь загнанный зверь опаснее всякого другого, напомнил военный эксперт, отставной полковник Владислав Шурыгин.

Другое дело, как украинский Генштаб относится к оставшимся резервам в "котле" – не исключено, что списал их со счета. Речь идет о группировке в пятьсот человек, которые стоят насмерть. Город уже контролируется россиянами, однако остатки войск противника, которые вполне готовы дать бой, еще никуда не делись.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук придерживается того же мнения. Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный уже бросает резервы для того, чтобы вытащить группировку из "котла". Однако эти усилия сводятся к нулю в силу наращивания живой силы российской группировки, которая освобождает резервы по мере взятия Соледара.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", ВКС России поразили в Бахмуте батальонный командно-наблюдательный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ. КНП был полностью уничтожен.