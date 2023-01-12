"Они получат возмездие": Украина пригрозила России и Белоруссии

"Они получат возмездие": Украина пригрозила России и Белоруссии
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве готовятся к новому российскому наступлению

ВСУ провели военные учения неподалеку от белорусской границы, опасаясь, что Москва и Минск могут в ближайшее время пойти с той стороны в наступление, передает Reuters. 

По их словам, Россия попытается нанести оттуда удар в северо-западную сторону или пойдет на Киев. Также это может быть попыткой российских войск растянуть украинские подразделения, чтобы отвлечь от сражений на востоке и юге. 

Командование ВСУ утверждает, что из-за такой угрозы они провели военные учения в трех секретных точках на северо-хападе Украины, подготовившись к вероятному наступлению и предупредив  Россию и Белоруссию о предстоящем "колоссальном" сопротивлении. 

"Они получат возмездие… мы их ждем", – заявил украинский военный в беседе с журналистами.

Украинские войска в рамках учений отрабатывали боевые действия в городских условиях, стреляя из автоматов, управляя бронетехникой и освобождая заложников. В заснеженной сельской местности они планировали засады и уничтожение разведывательных групп. 

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки, передает RT

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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