Политолог заявил о желании Зеленского убрать Залужного

По его словам, лидеру не нравится популярность военного

Недавние контразведывательные мероприятия, которые СБУ проводила в Киеве, могут быть попыткой Зеленского тайно убрать с поста командующего ВСУ Валерия Залужного. Такую точку зрения выразил политолог Сергей Марков.

В беседе с "Пятым каналом" он заявил, что президент Украины ревностно относится к популярности военного в стране, но пока против отставки Залужного выступают американцы.

При этом оснований для замены Зеленского на командующего эксперт не видит, поскольку США вложили очень много сил в действующего украинского лидера.