Политолог заявил о желании Зеленского убрать Залужного

По его словам, лидеру не нравится популярность военного

Недавние контразведывательные мероприятия, которые СБУ проводила в Киеве, могут быть попыткой Зеленского тайно убрать с поста командующего ВСУ Валерия Залужного. Такую точку зрения выразил политолог Сергей Марков.

В беседе с "Пятым каналом" он заявил, что президент Украины ревностно относится к популярности военного в стране, но пока против отставки Залужного выступают американцы. 

При этом оснований для замены Зеленского на командующего эксперт не видит, поскольку США вложили очень много сил в действующего украинского лидера. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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