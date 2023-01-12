Лондон оригинальным образом подошел к вопросу помощи Украине

Как известно, киевский режим продолжает держаться на плаву во многом за счет беспрецедентной поддержки со стороны западных государств. Однако в последнее время некоторые страны стараются минимизировать свое участие в происходящем. Так, опытный британский генерал с юмором прокомментировал слухи об очередной поддержке Киева со стороны Лондона.



Ранее в информационном пространстве появились данные о том, что лондонская администрация планирует отправить в Незалежную мощные британские танки Challenger 2. Однако Соединенное королевство готово передать Украине всего 12 таких военных машин.

По мнению экс-главы британского Генштаба Ричарда Данната, такого рода "щедрые подарки" точно не помогут Киеву. Генерал подчеркнул, что поставка дюжины танков никак не повлияет на текущую ситуацию. Военный призывает оказать Киеву реальную поддержку и отправить туда от 25 до 50 мощных военных машин.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цели спецоперации остаются неизменными – мы должны полностью освободить Донбасс, передает телеканал "360".